الاتحاد الأوروبي يوقف استيراد بعض أنواع اللحوم البرازيلية مؤقتًا

برازيليا - (أ ش أ):

أعلن أنريكو بريفو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في برازيليا، الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي قرر وقف استيراد بعض أنواع اللحوم البرازيلية بشكل مؤقت، وذلك وسط تحقيقات تجرى حول بيع بعض اللحوم البرازيلية الفاسدة.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، أن المتحدث أوضح في تصريحات أدلى بها للصحفيين بالبرازيل أن الشركات المتورطة في تصدير اللحوم الفاسدة سوف تخضع لحظر أوروبي، غير أنه لم يحدد هذه الشركات بالاسم أو مدة سريان هذا الحظر الأوروبي.

ويرى المراقبون أن فرض هذا الحظر المؤقت من جانب الاتحاد الأوروبي يمثل ضربة للبرازيل التي تعتبر واحدة من أكبر مصدري اللحوم في العالم.

وكان الرئيس البرازيلي مايكل تامر قد عقد، أمس الأحد، اجتماعا طارئا مع سفراء بعض الدول المعتمدة لدى البرازيل، حيث أكد لهم سلامة اللحوم البرازيلية.

وكانت السلطات البرازيلية قد اتهمت شركات التصدير باستخدام مواد كيماوية من أجل تحسين مظهر ورائحة اللحوم التي انتهت صلاحياتها بالفعل.