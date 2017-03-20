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نقيب العاملين بالنظافة يتقدم بمذكرة إلى الحكومة غدًا بشأن "فساد المنظومة"

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نقيب العاملين بالنظافة يتقدم بمذكرة إلى الحكومة غدًا بشأن "فساد المنظومة" نقيب العاملين بالنظافة يتقدم بمذكرة إلى الحكومة غدًا بشأن "فساد المنظومة"

مصراوي Masrawy

أمين حسن النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين الب

كتبت- مادي غيث:

قال أمين حسن، النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، إنه سوف يتقدم غدًا الثلاثاء، بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بشأن ما اعتبره "فساد منظومة النظافة بمحافظة القاهرة".

وأضاف حسن، في تصريحات لمصراوي، الاثنين- :"فوجئنا حين وجدنا أن ميزانية الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والمنوط بها نظافة القاهرة، تقدر بمليار و650 مليون جنيه، وأن عدد العاملين المعينين بها يبلغ حوالي 18 ألف عاملًا، وهو ما يُعد جيشًا".

وتابع النقيب العام للعاملين بالنظافة، أن تمسك محافظ القاهرة ورئيس هيئة نظافة القاهرة ورؤساء الأحياء بفكرة "أكشاك القمامة"، "ما هو إلا غطاء للفساد الإداري المتمكن من منظومة النظافة، ولو أنا عندي مسئول مش عارف يشتغل يسيب وظيفته، لكن الفساد إننا نسكت عليه".

واستطرد حسن: "ميزانية النظافة قربت من 2 مليار جنيه من قوت الشعب المصري، وفى الآخر المحافظ متمسك بفكرة الكشك، وكل وسائل الإعلام بتتكلم عن إنه بيلم 300 و 400 كيلو في اليوم في الوقت اللي محافظة القاهرة بتطلع فيه 20 ألف طن يومياً، ولهذا كان لابد من عمل مذكرة رسمية وإرسالها لرئيس الوزراء، والمقرر عرضها غدًا".

واختتم النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، حديثه بأن سلبيات فكرة الأكشاك أكثر من إيجابياتها، وأن تنفيذها يتم بشكلٍ خاطئ.​

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