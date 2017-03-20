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وزير التعليم يعتمد تعيين دفعات معلمين 2016

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وزير التعليم يعتمد تعيين دفعات معلمين 2016 وزير التعليم يعتمد تعيين دفعات معلمين 2016

مصراوي Masrawy

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم ا

كتبت- ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، دفعة نوفمبر 2016 بعدد 1965 معلمًا، ودفعة ديسمبر 2016 بعدد 4104 معلمًا، موجهًا المحافظين كل بمحافظته في نطاق إختصاصته لإصدار القرارات اللازمة؛ لتعينهم في وظيفة معلم.

وقالت وزارة التربية والتعليم- في بيان لها الاثنين- إن القرار يأتي بعد الانتهاء من منح شهادة الصلاحية اللازمة؛ لتعين المعلمين المساعدين فى وظيفة معلم.

أما عن المعلمين المساعدين تعاقد 2013، فقد تم الانتهاء من فحص 444 ملفًا، وجارٍ استكمال باقي الملفات؛ ليصدر بشأنهم القرار، شاملًا جميع المتعاقدين عن عام 2013، والمتوافر بشأنهم الشروط المقررة قانونًا.

وذكرت الوزارة أنه بالنسبة للمتعاقدين قبل عام 2013، فإن المسألة يتم دراستها بإدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم بمجلس الدولة، وأنهم يقومون بمتابعتها.

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