بالصور.. النمنم يفتتح معرض الحرف التراثية بمنطقة البازارات في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

افتتح حلمي النمنم وزير الثقافة، ومحمد بدر محافظ الأقصر، مساء اليوم الإثنين، معرض الحرف التراثية في منطقة البازارات، على مساحة ألف متر مربع، وذلك على هامش احتفالية اختيار الأقصر عاصمة الثقافة العربية لعام 2017.

يهدف المعرض لإعادة إحياء الحرف التراثية والحفاظ على التراث المصري الأصيل والصناعات الحرفية من الاندثار، ومساعدة مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بهذه الحرف على تقديم أعمالها للجمهور والضيوف العرب والأجانب.

وتشهد مدينة الأقصر، اليوم الإثنين، انطلاق احتفالات اختيار المدينة عاصمة للثقافة العربية 2017 في احتفالية كبرى بمعبد الكرنك، يحضرها وزير الثقافة ومحافظ الأقصر وعدد من سفراء ووزراء الثقافة العرب.​