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محافظ كفر الشيخ: ملتقى التوظيف استقبل 85 ألف شاب وفتاة (صور)

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مصراوي Masrawy

ملتقى التوظيف (1)ملتقى التوظيف (1)

ملتقى التوظيف (2)ملتقى التوظيف (2)

ملتقى التوظيف (3)ملتقى التوظيف (3)

ملتقى التوظيف (4)ملتقى التوظيف (4)

ملتقى التوظيف (5)ملتقى التوظيف (5)

ملتقى التوظيف (8)ملتقى التوظيف (8)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال محافظ كفر الشيخ، اللواء السيد نصر، إن المحافظة استقبلت اليوم نحو 85 ألف من الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، خلال الملتقى الوظيفي الذي أقيم باستاد كفر الشيخ الرياضي، والذي استهدف 30 ألف شاب وفتاة، تنافسوا على فرص عمل بأكثر من 70 شركة، برواتب تتراوح ما بين 1200 إلى 3500 جنيه.

وكشف المحافظ، عبر بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أن العمل بهذه الشركات يكون طبقًا لقانون العمل المصري الضامن لحقوق العامل في راتب لائق وتأمين صحي واجتماعي وأرباح وعلاوات وإجازات سنوية وسكن للمغتربين.

وأكد أن فرص العمل تتمثل في قطاعات الملابس الجاهزة، والنسيج، والكهرباء والإضاءة، والدهانات، والطاقة الشمسية، والمواد الغذائية والأدوية، والتجارة، والصناعات البلاستيكية، والصناعات التكنولوجية وتليمصر، والألمونيوم العربية، والزراعة، والمصنوعات الجلدية، وقطاع الدواجن واللحوم، وفندقه.

وقال إن المهن المتاحة بالملتقى تتمثل في مهندسين ميكانيكا باور، وإنتاج، ومحاسبين، وعمال إنتاج وتغليف، وتحميل، وكيميائي، وعمال خياطة وتشطيب، وقص، وتفصيل وصباغة، وأعمال مساعدة.

كما تمتد المهن لعمال المعمار، وعمال سيراميك، ونقاشة ومحارة، وبناء، ونجارة باب وشباك، ونجار مسلح، ومقاولين لكل المهن، ومشرفين، ونظافة، ومخازن، وموزعين، وخلاطات، ودهانات، ومندوبين مبيعات، وإداريين، ولحام أكسجين وكهرباء، وتجميع أجهزة وبراد، ومشرف جودة، وحراس أمن، وطباخ، فضلاً عن عمال خدمات بالمحافظات المختلفة.​

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