10 مستشفيات تحصل على اعتماد الجودة تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد محيى القاصد، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، قائمة المستشفيات التي حصلت على الاعتماد تمهيداً لبدء تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل.

وقال القاصد- في تصريحات خاصة لمصراوي، الاثنين- إن المستشفيات هيّ: مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة نصر، ومستشفى القاهرة الفاطمية، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج، ومستشفى البنك الأهلى للرعاية المتكاملة.

كما حصلت مستشفى دار الشفاء على إعادة اعتماد كامل، وحصل بنك الدم القومي بالعجوزة على الاعتماد من الجمعية الأمريكية للدم، ومستشفى الزهور ببورسعيد، ومجمع التأمين الصحي بطنطا، إلى جانب مستشفى طلبة سبورتينج بالإسكندرية.

وسلّم الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، شهادات الاعتماد اليوم، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد اللواء أ ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء.