أمن السواحل الليبي يطلب دعمًا أوروبيًا لتدريب عناصره

طرابلس - (أ ش أ):

طالب مدير الإدارة العامة لأمن السواحل رئيس غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة، العقيد طارق شنبور، بدعم أوروبي لتدريب العناصر الليبية المكلفة بحماية السواحل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع مدير الإدارة العامة لأمن السواحل رئيس غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة العقيد طارق شنبور، الإثنين، ورئيس بعثة الدعم الأوروبية إلى ليبيا "E.U.B.A.M" فيتشنيزو تاليا فيزي والوفد المرافق له.

وناقش اللقاء، الذي عقد بمقر الإدارة بطرابلس، آلية دعم البعثة للأجهزة، والمصالح المختصة بتأمين الحدود في ليبيا لمكافحة الهجرة غير المشروعة، والتهريب، ورفع كفاءة منتسبيها.

وطالب العقيد شنبور، الوفد الأوروبي بضرورة دعم غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة لتدريب العناصر المكلفة بالعمل فيها، والتي أعلن عن تدشينها خلال الأسابيع الماضية في طرابلس.

كما تطرق الجانبان لمذكرة التفاهم الليبية الإيطالية المختصة بمكافحة الهجرة غير المشروعة ودعم معسكرات الإيواء التي تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمهاجرين بعد ضبطهم أو إنقاذهم في عرض البحر، تمهيدًا لإرجاعهم لبلدانهم.