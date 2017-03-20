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سفارة جنوب السودان: الرئيس السيسي لم يتوان في تقديم الدعم لدولتنا

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سفارة جنوب السودان: الرئيس السيسي لم يتوان في تقديم الدعم لدولتنا سفارة جنوب السودان: الرئيس السيسي لم يتوان في تقديم الدعم لدولتنا

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

القاهرة - (أ ش أ):

أكدت نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية لدولة جنوب السودان، السفيرة نيادانق جوشوا دي وال، الإثنين، على العلاقات الطيبة بين وجنوب السودان وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم الدعم الكامل لبلادها.

وقالت السفيرة نيادانق في تصريح خاص لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط" إن العلاقة بين البلدين أعلى من علاقة المصالح والأغراض، فمصر هي الأم الحاضنة لكل الدول الإفريقية، وعطاؤها للقارة السمراء لا يمكن إنكاره.

ودعت السفيرة نيادانق، إلى ضرورة تعزيز العلاقات التعاونية بين البلدين حيث تعتبر مصر بالنسبة لبلادها دولة محورية ومهمة وداعمة، مؤكدة أن قوى الشر لن تنال من هذه العلاقة.

وشددت السفيرة نيادانق، على أن قرار انفصال السودان إلى شمال وجنوب جاء في مصلحة الشعب وأن رئيسا البلدين يتعاونان من أجل تحسين العلاقات المشتركة.

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