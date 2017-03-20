مركز المصالحة الروسي يعتزم افتتاح فرع في "عفرين" السورية

موسكو - (أ ش أ):

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه سيتم افتتاح فرع لمركز المصالحة الروسية في سوريا بمدينة عفرين السورية لمراقبة الهدنة.

وذكر بيان للدفاع الروسية، الإثنين، أنه من أجل منع حدوث انتهاكات للهدنة، سيتم افتتاح فرع لمركز المصالحة الروسي بمحافظة حلب السورية قرب بلدة عفرين بمنطقة التماس بين وحدات الدفاع الشعبي الكردية والمناطق الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش السوري الحر بقيادة الجانب التركي.

في نفس الوقت نفت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن افتتاح فرع لمركز المصالحة الروسية في عفرين سيعني إقامة قاعدة عسكرية روسية جديدة في سوريا.