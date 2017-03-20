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تنظيم القاعدة: اقتلوا الأمريكيين دون الرجوع لأحد

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تنظيم القاعدة: اقتلوا الأمريكيين دون الرجوع لأحد تنظيم القاعدة: اقتلوا الأمريكيين دون الرجوع لأحد

مصراوي Masrawy

تنظيم القاعدة الإرهابي

واشنطن - (أ ش أ):

دعا تنظيم القاعدة الإرهابي إلى قتل الأمريكيين ردًا على قصف أحد المساجد السورية مؤخرًا والذي أسفر عن مصرع 49 شخصًا من المصلين.

وقالت "فوكس نيوز" الأمريكية إن القاعدة أصدرت بيانًا رسميًا جاء فيه "اقتلوا الأمريكيين دون الرجوع لأحد، أن أمريكا ورئيسها الملعون دونالد مسئولون عن مقتل وجرح أكثر من 300 شخص من المصلين خلال الغارة التي وقعت، الخميس الماضي، على أحد المساجد غرب مدينة حلب السورية".

وكان جيف دافيز، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد اعترف بوقوع الغارة الجوية، غير أنه نفى استهداف مسجد أو سقوط مدنيين وقال إن الغارة استهدفت اجتماعًا لكبار قادة القاعدة باستخدام طائرات سواء بطيار أو بدونه".

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مصراوي Masrawy

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