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سكرتير عام "الناتو" يبحث تعزيز الحرب ضد "داعش" في واشنطن

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سكرتير عام "الناتو" يبحث تعزيز الحرب ضد "داعش" في واشنطن سكرتير عام "الناتو" يبحث تعزيز الحرب ضد "داعش" في واشنطن

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سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي الناتو ينس شتولتنبرج

بروكسل - (أ ش أ):

توجه سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي "الناتو" ينس شتولتنبرج، الإثنين، إلى واشنطن في أول زيارة من نوعها في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد .

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الناطقة باللغة الإنجليزية أن مكتب شتولتنبرج أوضح في بيان أصدره بهذا الصدد أن سكرتير عام الحلف سوف يبحث مع المسئولين الأمريكيين سبل تعزيز الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

ومن المنتظر أن يلتقي شتولتنبرج، الثلاثاء، مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، ثم يجتمع مع وزراء خارجية التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يهدف إلى إنزال الهزيمة بـ"داعش".

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