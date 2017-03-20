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جمال عبد الحميد: الأسيوطي سيصعد للممتاز بمساعدة لجنة المسابقات

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جمال عبد الحميد: الأسيوطي سيصعد للممتاز بمساعدة لجنة المسابقات جمال عبد الحميد: الأسيوطي سيصعد للممتاز بمساعدة لجنة المسابقات

التحرير

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اتهم جمال عبد الحميد، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الفيوم، خالد كامل رئيس لجنة المسابقات بدوري القسم الثاني، بالتحامل على فريقه وعلى جميع الفرق، من أجل تأهل الأسيوطي إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وقال عبد الحميد، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة «DMC»: «الأسيوطي كان لديه مهاجم فريقي الأساسي على سبيل الإعارة، قام بتخبأته حتى نهاية مباراتنا، بالرغم أنه لا يملك أي فكرة عن كرة القدم، واتخذت قرار بإيقافه لنهاية الموسم»

وأضاف، قائلًا «الجميع يعلم أن الأسيوطي سيصعد للدوري الممتاز الموسم المقبل، بسبب ما يفعله خالد كامل رئيس لجنة المسابقات».

وتابع «الأسيوطي أول فريق سيهبط من الدوري الممتاز الموسم المقبل، وذلك لأنه صعد بالحرام، ودائمًا يحقق الفوز في المباريات عن طريق الحرام».

الجدير بالذكر أن الفيوم خسر اليوم الإثنين، من نظيره الأسيوطي بهدف نظيف، جاء من ركلة جزاء، بالجولة الـ27 ضمن منافسات دوري القسم الثاني.

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التحرير

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