«المولوية».. رقصة دراويش الصوفية لتحرير الروح من الجسد

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«قيمة نرى فيها تحرير الروح من الجسد وصعودها إلى السماء وذلك مع دق الطبول، وتمثل الزمن للمتصوفين»، بهذه الكلمات وصف الدكتور عامر التوني، المولوية المصرية أو رقصة الدراويش أو رقصة المتصوفين، خلال ندوة بعنوان "المولوية بين فلسفة مولانا ورقصة الدراويش" بقاعة مؤتمرات كلية الأداب جامعة عين شمس.

وذكر التوني نشأة وتاريخ فرقة المولوية التي أسسها في مصر، وقال إن المولوية هى مظهر احتفالي وأن فكرة التصوف قائمة على التأمل التي تدعو إليها الأديان السماوية فيما يدعو الإسلام إلي التفكر والتدبر لا التأمل.

وقام بشرح وتفسير أصل الدوران المولوي باستحضار مركزية الكعبة وشبهه بفلسفة دوران الكواكب حول نقطة واحدة وهي الشمس ويتم الدوران عكس عقارب الساعة.

وتحدث عن ديوان شمس التبريزي لجلال الدين الرومي بما فيه من الحروف التي تستخدم أشكالها الكاليجرامية.

وتطرق إلى تطور استخدام الآلات الموسيقية إلى أن أصبحت تستخدم الآلات الموسيقية الكهربائية الآن، مناشدًا إدارة الكلية بإقامة الصالونات الثقافية للكلية في مسرح السحيمي.

من جانبه عرض الدكتور محمد السعيد جمال الدين، أستاذ الأدب الفارسي، بقسم اللغات الشرقية بالكلية لمقتطفات من ديوان التبريزي وتحدث حول تجربته الشخصية مع الديوان وما واجهه أثناء قرائته وألقى إحدى قصائد الديوان.

وأوضح أن ديوان "التبريزي " يضم حوالي 1600صحفه فيها 3600 قصيده غزل بالفارسيه ويعبر المعنى السائد في ديوان التبريزي هو الحب المتبادل بين العبد وربه.

ومن ناحيه أخرى، قال الدكتور عبدالله أحمد إبراهيم أستاذ الأدب التركي بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر أنه قام بتفسير معني المولوية أو "شاعرة اللف والدوران" ويعتقد انها أتت من فكره دوران الأرض حول الشمس.

وأكد أن حلقة الذكر تقام في مناسبة المولد النبوي الشريف ويكون يوم 12ربيع ثان، كما أن هذه الحلقة تعقد عقب صلاة الظهر نهارَا وصلاة العشاء ليلا.

وانتقل بحديثه إلى أن أفكار المولوية متعلقه بالذكر التي تعتمد علي مبدأ بطليموس، وأن المولويين يعتبروا مؤسسي الأدب الديواني العثماني وهم السبب الرئيسي في مزج هذا الأدب بالتصوف.

وقدم عامر التونى المنشد الصوفي أنشودة "يا أنوار نور الله فى القلب أنواره"، وذلك ضمن عدد من الأغاني الصوفية، وأغاني مدح لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام.