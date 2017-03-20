المحافظين» يقدم للحكومة روشتة لعلاج مشكلات المرور والتوكتوك والقضايا الملحة

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قدم حزب «المحافظين»، للمهندش شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، 7 مشكلات رئيسية يعاني منها المواطنون، تضمنت 35 توصية لحلها تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن، ليتم مناقشتها خلال اجتماع رئيس الحكومة ومجلس المحافظين.

ووضع الحزب من خلال رصد دقيق ومتابعة ميدانية كافة المشكلات، التي تؤرق حياة المواطن والأزمات المزمنة، على طاولة "الحكومة" للبت فيها والتحرك السريع على أرض الواقع، وذلك بعد دراسة متأنية وعميقة.

وتطرق حزب المحافظين فى بيان له إلى مشكلة تذليل العقبات التي تواجه المواطن ومصلحته والمتمثلة فى "سلطات المحافظ"، التي تمكنه من تحمل مسؤلياته بمنحه تفويضا من بعض الوزراء لتمكينه من المتابعة والمحاسبة سلبا وايجابا، دون انتظار لقانون الإدارة المحلية الجديد المتعثر صدوره.. ولم يستثن التفويض من المسائلة والمحاسبة له.

وأشار أيضا الحزب إلى مشكلة "المرور"، كيفية العمل على حل مشكلة تكدس السيارات فى الشوارع وإقامة جراجات بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب احترام أماكن عبور المشاه وتغليظ العقوبة على المخالف وإزالة الاشغالات المنتشرة على حرمة الطريق.

كما تطرق التقرير إلى مشكلة "التوكتوك".. وأشار إلى وجود نحو 3 مليون توكتوك بالمحافظات تعمل دون تراخيص، بقيادة أطفال، الأمر الذي يستلزم معالجة الموقف بشكل عاجل، بالإضافة إلى سيارات الركوب الصغيرة 7 راكب التي تعمل على نقل الركاب وهي تحمل لوحات ملاكي، واستمرار عدم تقنينهم يكبد الاقتصاد خسائر كبيرة.

وفى نفس السياق تضمنت المشكلات التي رصدها الحزب، "المحال العامة"، التي تعمل دون ترخيص، لعدم مطابقتها الشروط المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتي تهدر حال عدم تقنينها ملايين الجنهيات على الدولة.

أما مشكلة "التخطيط العمراني" فأشار حزب المحافظين إلى تجاوزات البناء والعشوائيات وتراخيص المبانى وفقا لما هو معمول بالدول المتقدمة.

كما أشار الحزب إلى مشكلة "القطاع الزراعي" والتركيز على أزمة الأسمدة والتقاوي والتوسع فى الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى.

وعرض "المحافظين" ملف "النظافة وخدمات البنية التحتية"، فطالب بالإسراع فى نظافة الشوارع المهملة، وصيانة كشافات أعمدة الإنارة ودهاناتها والأرصفة، وقص وتهذيب الأشجار وزراعة الورود، وإزالة الإشغالات ورفع السيارات المتهالكة، وإزالة الإعلانات المخالفة.

كما عرض الحزب الملف الشائك المتعلق بــ "مكافحة الفساد"من خلال تشديد الرقابة والحملات المفاجئة على الأسواق، على أن تكون بشكل دائم وليس وقتى مع التفعيل الصارم لمبدأ سيادة القانون على الجميع.