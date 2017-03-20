«المحامين»: فتحي سرور اعترف بمخالفته لقرار الإضراب

التحرير

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أكد أحمد بسيوني، وكيل نقابة المحامين، أن النقابة ستعلن الأربعاء المقبل، قرارها النهائي بشأن المحامين المخالفين لقرار الإضراب العام، أمام محاكم الجنايات.

وأوضح "بسيوني"، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن النقابة تلقت أسماء المحامين المخالفين من النقابات الفرعية وشكلت لجنة لفحص المخالفين لقرار النقابة لاتخاذ قرار بشأنهم.

وأشار إلى أن الدكتور فتحي سرور، اعترف بمخالفته لقرار الإضراب نظرا لظروفه موكله بشأن المواعيد والإجراءات، إذ أوضح إن امتناعه عن الحضور كان سيعتبر مخالفة لنص قانون المحاماة وهو التأخر عن القيام بدوره في الدفاع عن موكله.

وكان مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور قد قرر بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، أمس السبت، معلنًا عن تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة الإضراب، على أن ترصد مجالس النقابات الفرعية أى مخالف للقرار لتحويله للتأديب ووقفه عن العمل.