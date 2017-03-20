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نائب برلمانى يطالب الرئيس بمنح نصف أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان للشباب

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نائب برلمانى يطالب الرئيس بمنح نصف أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان للشباب نائب برلمانى يطالب الرئيس بمنح نصف أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان للشباب

التحرير

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تقدم النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس الوزراء، بشأن تطبيق المادة السابعة من كراسة شروط مشروع المليون ونصف فدان، والتي تقضي بأحقية حصول كل مجموعة من الشباب وصغار المزارعين، الذين تنطبق عليها شروط المشروع على قطعة أرض مساحتها 238 فدانا.

وقال حجازى، فى تصريحات صحفيه له، اليوم الإثنين، إن عددا من تنطبق عليهم شروط دخول القرعة وصل إلى ما يقرب من 6 آلاف مجموعة، خصصت لهم الشركة أقل من 10%، من إجمالى 500 ألف فدان، ومنحت باقى الأرض لمستثمرين، مشيرًا إلى أنه ليس ضد مشاركة رجال الأعمال فى المشروع، بشرط أن تكون المساحات المخصصة لصغار المزارعين والشباب نصف مساحة المشروع على الأقل، وهو ما سوف يحقق أيضا وجهة النظر القائلة أن المستثمر الكبير سيساعد الشباب فى تسويق منتجاتهم.

وطالب عضو مجلس النواب، بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإنقاذ الشباب وصغار المزارعين، وتطبيق ما جاء فى البند السابع من كراسة الشروط، الذي ينص على أن كل من تنطبق عليه شروط المشروع من حقه الحصول على الأرض فى المراحل التالية، دون الدخول فى قرعة، خاصة أن كثير من المتقدمين اعتمدوا على هذا النص، وباعوا كل ما يملكون لشراء الأرض الجديدة بالمشروع، ثقة فى وعد القيادة السياسية.

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التحرير

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