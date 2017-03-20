الجيش العراقي يحرر قريتين غربي الموصل

بغداد - (أ ش أ):

تمكنت قوات الجيش العراقي مدعومة بالحشد الشعبي، الإثنين، من السيطرة على قريتين غرب الموصل بمحافظة نينوي شمالي العراق وكبدت تنظيم "داعش" الإرهابي خسائر بالأرواح والمعدات.

وقال قائد عمليات "قادمون يانينوى" الفريق عبد الأمير يارالله، في تصريح صحفي، إن قوات الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش واللواء الثاني بالحشد شعبي حررت قريتي "الدامرجي العليا" و"جديدة"، ورفعت العلم العراقي فيهما وسيطرت على محطة ماء غرب الموصل.

كما واصلت قوات الشرطة الاتحادية التوغل في منطقة الموصل القديمة وعمق منطقة "باب البيض" اليوم، وقتلت 36 إرهابيًا ودمرت 13 سيارة وآلية ودراجة نارية مفخخة لللتنظيم.

وأشار قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت إلى أنه يشرف ميدانيًا على عمليات إغاثة وإجلاء النازحين مناطق الاشتباك مع مسلحي "داعش" لإيصالهم إلى مواقع آمنة جنوب الموصل.

وكانت قوات "الحشد الشعبي" العراقي سيطرت، الإثنين، على منطقة "أرحية" في ناحية "بادوش" شمال غربي الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق.