التموين: توزيع السكر والأرز والزيت على البطاقات لمواجهة احتكار التجار

كتبت- سحر عزام:

قال محمد سويد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين نجحت في تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع التموينية الأساسية لتوزيعه على 70 مليون مواطن عبر البطاقات التموينية.

وأضاف سويد- في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، مساء الاثنين- أن قرار صرف كيلو السكر وكيلو الأرز، وزجاجة زيت لكل فرد على بطاقة التموين يأتي لتصحيح منظومة التموين التي عانت من تشوهات خلال الشهور القليلة الماضية، وللقضاء على احتكار التجار للسلع الأساسية والذي أدى لارتفاع أسعارها في السوق.

وشدد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة العودة لفلسفة التموين من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين في أوقات الأزمات، لافتًا إلى وجود مخزون كافٍ من الأرز لدى هيئة السلع التموينية يكفي احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.