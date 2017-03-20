بالصور.. شركة مياه الأقصر تكرم الأمهات المثاليات

الأقصر - محمد محروس:

كرمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر عددًا من الأمهات المثاليات، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية من أجل مصر ومؤسسة هندا للأعمال الخيرية، وذلك في قاعة نادي التجديف بالأقصر.

حضر الحفل اللواء محمد يحيي كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة، واللواء علي الجزار رئيس مجلس مدينة الأقصر، وأحمد عبيد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتورة هندا علي المياجري رئيس مؤسسة هندا، وضياء الدين أحمد نائبًا عن المنسق العام لجمعية من أجل مصر، وأماني مدني منسق عام سيدات من أجل مصر. ​