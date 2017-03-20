انطلاق "كلنا منتجون" لمحاربة الغلاء بجنوب سيناء غدًا

جنوب سيناء - أحمد السيد:

يستعد مركز شباب طور سيناء، غدًا الثلاثاء، لإطلاق معرض "كلنا منتجون" لمحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، والمقرر إقامته لمدة 5 أيام بالتعاون مع المجمعات الاستهلاكية والشركات وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

يأتي ذلك في ظل توجيهات محافظ جنوب سيناء بضرورة توفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة ومحاربة الغلاء والاحتكار وتشديد الرقابة على الأسواق وتسويق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي السياق، كلف فودة مديرية التموين والصحة بضرورة المراقبة للتأكد من ضبط الأسعار وصلاحية المنتجات.​