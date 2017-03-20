ضبط 3 موظفين متهمين بالانتماء للإخوان في الوادي الجديد



الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تمكنت إدارة الأمن الوطني، بالتعاون مع مباحث الوادي الجديد، اليوم الإثنين، من ضبط 3 موظفين بقطاعي التعليم والإسكان، متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المحظورة.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء أحمد عبد الغفار، إخطارًا بضبط "ع" 58سنة - مدرس ومعلم أول بإدارة باريس التعليمية، و"م" 41 سنة - موظف بجهاز التعمير بمركز الخارجة، و"ش" 43 سنة - مدرس إدارة الخارجة التعليمية، متهمين بالانتماء لجماعة مخالفة للقانون (الإخوان)، واعتناق أفكارها الهدامة.

حرر بالواقعة المحضر رقم 702 إداري مركز شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. ​