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محافظ جنوب سيناء يكرم الأمهات المثاليات

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محافظ جنوب سيناء يكرم الأمهات المثاليات محافظ جنوب سيناء يكرم الأمهات المثاليات

مصراوي Masrawy

محافظ جنوب سيناء يكرم الأمهات المثاليات

جنوب سيناء - أحمد السيد:

كرم محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، اليوم الإثنين، الفائزات بمسابقة الأم المثالية على مستوى المحافظة، إذ منحهن جوائزًا مالية وشهادات تقدير.

جاء ذلك خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي، في استاد طور سيناء الرياضي، في حضور مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء اللواء مصطفى رجائي، ومدير الأمن اللواء أحمد كامل طايل، والسكرتير العام للمحافظة اللواء محمود عيسى، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء فؤاد عبد العظيم، ومقررة المجلس القومى للمرأة منى سالم.

وأعلن فودة، خلال الاحتفال، أسماء الفائزات الثلاث بمسابقة الأم المثالية: مديحة أحمد جبر، وستهم حسين علي سلمان، وسمية أمين محمد حسن.​

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مصراوي Masrawy

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