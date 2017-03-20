والد "غريق حمام السباحة": رؤساء ستاد القاهرة والأكاديمية "السبب"

كتب – محمود السعيد:

استمعت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، اليوم الإثنين، لأقوال والد غريق حمام السباحة" بإستاد القاهرة، الجمعة الماضية.

واتهم والد المجني عليه محمد بدر، في تحقيقات المستشار أحمد عاصي، وكيل النائب العام، مسؤولي استاد القاهرة، وأكاديمية "الديب" للتأهيل للكليات العسكرية، بالمسئولية عن وفاة نجله.

وقررت النيابة، أمس السبت، حبس المتهم "يوسف.ص"، مدرب سباحة بأكاديمية "الديب" 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت للمتهم "يوسف.ص"، تهمة القتل الخطأ للمجني عليه محمد بدر.

وكشفت معاينة النيابة عدم وجود كاميرات مراقبة بمحيط حمام السباحة حيث وقع الحادث يوم الجمعة الماضي. وتبين كذلك من معاينة النيابة، أن حمام السباحة -محل الجريمة- ممتلئ بمياه عكرة، وغير صالحة للاستخدام.

كانت النيابة بإشراف المحامي العام الأول، المستشار إبراهيم صالح، قررت إخلاء سبيل مدير حمامات استاد القاهرة، و5 آخرين من مسؤولي الاستاد بضمان محل إقامتهم.