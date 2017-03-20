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وزير الزراعة يشدد على متابعة شحنات "المواشي" القادمة من البرازيل

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وزير الزراعة يشدد على متابعة شحنات "المواشي" القادمة من البرازيل وزير الزراعة يشدد على متابعة شحنات "المواشي" القادمة من البرازيل

مصراوي Masrawy

الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأ

(مصراوي):

كلف الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتشديد الإجراءات البيطرية والصحية على شحنات اللحوم الحية والمجمدة والمبردة المستوردة من الخارج، وخاصة الشحنات القادمة من دولة البرازيل، خلال الفترة المقبلة استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وشدد وزير الزراعة- فى بيان له الاثنين- على ضرورة تشديد عمليات الفحص في المحاجر البيطرية بجميع معابر، ومنافذ البلاد للتأكد من سلامة اللحوم المجمدة والرؤوس الحية المستوردة من الخارج، وخلوها من الأمراض وذلك حفاظا على صحة المواطنين.

وأوضح وزير الزراعة، أن جميع اللحوم المستوردة من الخارج يتم فحصها عند وصولها إلى منافذ الوصول، وسحب عينات لتحليلها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك المحلى وخلوها من الأمراض التي تمنع دخولها إلى البلاد من خلال اللجنة الثلاثية، التي تضم أجهزة الحجر البيطري والمعامل التابعة لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى الرقابة من وزارة الصحة ومعاملها، فضلا عن دور هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى منع وصول لحوم مخالفة إلى .

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