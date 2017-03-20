الكويت تدين الهجوم الإرهابي بالقطيف وتؤيد إجراءات السعودية

الكويت - (أ ش أ):

أدان مجلس الوزراء الكويتي، الإثنين، الهجوم الإرهابي المسلح على رجال الأمن في منطقة القطيف شرقي السعودية مؤخرًا ما أدى إلى استشهاد رجل أمن.

كما شدد المجلس في بيان عقب جلسته الأسبوعية على تأييد دولة الكويت لكل الإجراءات التي تتخذها السعودية لمحاربة قوى الشر والضلال التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.

كما استنكر المجلس الهجوم في مطار "أورلي" في باريس الذي وقع، السبت الماضي، مؤكدًا موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي المناهض للعنف والإرهاب في كافة صورة وأشكاله.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت الأربعاء الماضي استشهاد رجل أمن إثر إطلاق نار عليه من عناصر إرهابية في محافظة "القطيف" شرقي المملكة العربية السعودية.

كما قال ممثل الادعاء المعني بمكافحة الإرهاب في فرنسا، فرانسوا مولان، في مؤتمر صحفي إن شخصًا حاول، السبت الماضي، انتزاع سلاح بالقوة من شرطية في مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية قبل أن يطلق أحد زملاء الشرطية النار عليه ويرديه قتيلاً.