نواب عن الموازنة الجديدة: نحتاج كلام واقعي وليس مجرد أرقام على ورق

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وكيل «الاقتصادية»: تأخر الحكومة يضع البرلمان تحت ضغط أثناء دراسة الموازنة

بدراوي: الحديث عن المستقبل مليء بالآمال والطموحات

مثل العام الماضي، يبدو أن الحكومة سوف تتأخر في إرسال الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2017/ 2018 إلى مجلس النواب، فلم يتبق على المهلة المحددة وفق الدستور للحكومة لإرسال الموازنة للبرلمان سوى 10 أيام، مما قد يضع المجلس في ضغط أثناء دراسة الموازنة، وهو ما عبر عنه النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية.

وقال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لـ«التحرير» إنه «لو تأخرت الحكومة في إرسال الموازنة سنكون في ضغط، أثناء مناقشتها، داخل المجلس.

وأوضح أنه بمجرد مرور موعد إرسال الموازنة للبرلمان سيكون هناك تواصل مع الحكومة لحثهم على الانتهاء من الموازنة موضحا أنه لا يستطيع الحديث عن أي تكهنات بها سوى بعض نظر أوراق الموازنة الرسمية.

في لقاء تلفزيوني أمس، ذكر وزير المالية، دكتور عمرو الجارحي أن سعر الدولار في الموازنة الجديدة سيكون عند 16 جنيها، وأن الحكومة تخطط لأن يصل عجز الموازنة إلى 9٫25% أو 9٫5%، وقال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية لـ«التحرير» إن الحديث عن المستقبل مليء بالآمال والطموحات، لكن على أرض الواقع، «لم نصل لهذا المستوى، وقد تكون مجرد آمال وطموحات».

وأوضح أنه في العام الماضي لموازنة السنة المالية 2016/ 2017 كان هناك نفس الطموح في برنامج الحكومة والموازنة العامة أن يكون العجر 9٫5% لكن على أرض الواقع كان 11٫5%.

وحول تصريح الجارحي بأن سعر الدولار سيكون 16 جنيها في الموازنة الجديدة، أوضح بدراوي أن موازنة العام الماضي كان سعر الدولار 8 جنيهات، ما يعني أن هناك صعوبات ستواجه الحكومة في برنامج الدعم، مشيرا إلى أن السعر الواقعي للدولار 18 جنيها اليوم، وعلى الحكومة اتخاذ خطوات لينخفض إلى 16 جنيها كما قال الوزير، وقال «نحتاج كلام واقعي، ولا يجب وضع أرقام، ثم نصطدم بالواقع».