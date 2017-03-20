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قيادي بـ«دعم مصر»: مؤتمر الغردقة لم يتطرق لـ«تيران وصنافير»

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قيادي بـ«دعم مصر»: مؤتمر الغردقة لم يتطرق لـ«تيران وصنافير» قيادي بـ«دعم مصر»: مؤتمر الغردقة لم يتطرق لـ«تيران وصنافير»

التحرير

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نفى ائتلاف الأغلبية بالبرلمان «دعم » التطرق إلي اتفاقية «تيران وصنافير»ومناقشتها داخل البرلمان من عدمه، وكذلك اتفاقية صندوق النقد الدولي، خلال فعاليات «مؤتمر الغردقة».

وانهى «دعم مصر» اليوم الإثنين، فاعليات المنتدى الأول له بمناسبة مرور العام الأول على تأسيس الائتلاف، والذي أقيم بمدينة الغردقة لمدة ثلاث أيام.

وقال النائب طارق الخولي، عضو الائتلاف، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن الائتلاف نظم عددا من ورش العمل علي مدار الثلاث أيام، ناقش فيها كافة القضايا وفي جميع المجالات التي تخص الصحة والتعليم والزراعة والمرأة والعلاقات الخارجية وغيرها.

وأضاف الخولي لـ «التحرير» أن هناك مشروعات قوانين تمت مناقشتها ويسعي الائتلاف إلي تقديمها للبرلمان في الفترة المقبلة، بحضور خبراء وقانونين.

وأكد أن الائتلاف سيسعي إلي تنفيذ كافة التوصيات التي خرج بها في كل مجال وقطاع في الدولة ، كاشفا أن الائتلاف سيتقدم بمشروعين قانون تعديل الإجراءات الجنائية ، وقانون العقوبات ، بما يتواكب احتياجات الدولة في الظروف الحالية ، وتحقيق العدالة الناجزة والقضاء علي الإرهاب وسُبل مواجهته.

وأوضح الخولي، أن الائتلاف أوصي بسرعة انجاز عدة قوانين منها، قانون المحليات وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات ، وقانون الاستثمار، نافيا ما ردده البعض أن المنتدي يخص المحليات وترتيباته فقط، مشيرا إلي أن المنتدي الأول للائتلاف لايستهدف المحليات بالرغم من أهميتها لكي ننهض بالدولة، وليس كما زعم البعض بأننا نسعي لتأسيس حزب سياسي.

 

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التحرير

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