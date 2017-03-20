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فرج عامر عن وزيرة الهجرة: انهت أزمة «بصمة الحج» باحترافية

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فرج عامر عن وزيرة الهجرة: انهت أزمة «بصمة الحج» باحترافية فرج عامر عن وزيرة الهجرة: انهت أزمة «بصمة الحج» باحترافية

التحرير

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توجه النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بالشكر للوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على سعيها لحل قضية "بصمة الحج"، وذلك في إطار الجهود والاهتمام بقضايا المصريين بالخارج والعمل على حل مشكلاتهم، ومحاولات الوزيرة مع الأشقاء بالسعودية، لحل الأزمة.

وأعرب عامر، في بيان صحفي مساء اليوم الإثنين، عن شكره وتقديرة للوزيرة نبيلة مكرم، لسعيها وراء إصدار قرار عفو عن قرابة 30 ألف مصري عالقين بالمملكة ، دون أية غرامات أو رسوم مترتبة على المخالفين المغادرين من تلقاء أنفسهم.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، على أن هذا القرار يأتى تأكيدا لعمق العلاقات المصرية السعودية، وتأكيدا أن «لدينا وزيرة تستطيع أن تتعامل مع الأزمات بشكل احترافي، وتعمل فى صمت، بعيدة عن الأضواء والعبرة بالعمل والنتائج».
 

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التحرير

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