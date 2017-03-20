مصادر: «السادات» مرشحًا رئاسيًا في 2018

التحرير

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أكدت مصادر مطلعة أن هناك لقاءات ومشاورات يجريها النائب السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، بشأن الترشح للإنتخابات الرئاسية لعام 2018.

وأوضحت المصادر لـ"التحرير": أن السادات قابل بعض من الشخصيات العامة والقيادات الحزبية ورجال الأعمال والقيادات الشبابية ورجال الدين الإسلامي والمسيحى وغيرهم من طوائف الشعب المصرى، خلال الأيام الماضية.

وكشفت أن هناك لقاءات واتصالات كثيرة تتم لبحث إعداد حملة انتخابية قوية بمعرفة متخصصين وأيضا الإعداد لرسالة تخاطب جموع الشعب المصرى بكل طوائفه.

وبالتواصل مع النائب السابق محمد أنور السادات لم يؤكد أو ينفى صحة المعلومات المتداولة.

وأكد السادات لـ"التحرير" أن الترشح حق دستورى لأى مواطن يجد في نفسه القدرة والكفاءة طبقا للشروط التي حددها الدستور في هذا الشأن.

وأسقط البرلمان عضوية النائب محمد أنور السادات المعروف بانتقاداته لأداء الحكومة بدعوى "الحط من قدر" مجلس النواب في تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.

واتُهم السادات، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أيضا بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس وهو ما ينفي القيام به.