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فتحي سرور عن إحالته لـ«تأديبية المحامين»: كلام فارغ

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فتحي سرور عن إحالته لـ«تأديبية المحامين»: كلام فارغ فتحي سرور عن إحالته لـ«تأديبية المحامين»: كلام فارغ

التحرير

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دخلت نقابة المحامين، خلال الساعات الماضية، في صدام مع الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، لا سيما بعدما خالف الأخير قرار إضراب المحامين عن العمل، أمام المحاكم الجنائية. 

وصرح يحيى التوني، أمين الصندوق بنقابة المحامين، بأن النقابة تأكدت من مخالفة الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، لقرار النقابة بالإضراب عن العمل أمام جميع محاكم الجنايات، مؤكدا أن مجلس النقابة العامة سيصدر قرارًا بإحالته للتأديب لمخالفته القرار.

من جانبه، وصف الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، تهديدات مجلس نقابة المحامين بإحالته للتحقيق، باللعبة التي لا تستحق الرد، معربا عن استيائه الشديد من هذا الكلام الفارغ، على حد تعبيره. 

وأضاف رئيس مجلس الشعب السابق في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه لم يتسلم أي مخاطبات رسمية بشأن الواقعة، وأنه لا يعطي لتلك المسألة أي اهتمام. 

يذكر أن مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، قرر بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، أمس السبت، معلنًا عن تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة الإضراب، على أن ترصد مجالس النقابات الفرعية أي مخالف للقرار لتحويله للتأديب ووقفه عن العمل.

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التحرير

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