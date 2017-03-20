أنصاف وحايقة وسالمة وسعيد .. قنا تكرم الأمهات المثاليات

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أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا عن نتيجة اختيار الأمهات المثاليات بالمحافظة في إطار المسابقة، التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي، أسفرت عن فوز أربع سيدات بلقب الأم المثالية على مستوي المحافظة.

وأوضح محافظ قنا أن المسابقة أسفرت عن فوز أنصاف صمويل سكلا، من مركز نجع حمادي بالمركز الأول، وحايقة صابر إسماعيل، من مركز نقادة بالمركز الثاني، وسالمة سالم محمد من مركز قوص بالمركز الثالث، وسعيدة عبيد أمين من مركز قوص بالمركز الرابع.



وأضاف الهجان أن التقييم والاختيار بين الأمهات المتقدمات للمسابقة شمل جميع بنود المسابقة وطبقا للمعايير التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن، مشيرا أن تكريم الأمهات المثاليات يأتي كنوع من العرفان بالجميل لما قدمته من كفاح وقصص نجاح ومعاناتهن الطويلة في تربية وتعليم أبنائهن والحفاظ على قوام الأسرة.

وتُقيم المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي احتفالية رسمية لتكريم الأمهات المثاليات على مستوي المحافظة، يوم الأربعاء المقبل بقاعة السندريلا بمدينة قنا.