"منصة موسكو" تشارك في محادثات جنيف الخميس القادم

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت منصة موسكو للمعارضة السورية، الإثنين، أنها ستشارك في الجولة الخامسة من المحادثات "السورية-السورية" في جنيف المقرر عقدها، الخميس المقبل، تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال المعارض السوري قدري جميل، رئيس منصة موسكو - في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية - "بالطبع ستشارك مجموعة موسكو في محادثات جنيف، وأن الوفد سيصل سويسرا، يوم الأربعاء".

وأضاف جميل أنه كما جرى الحال في الجولة السابقة في فبراير الماضي، يتألف الوفد من 3 مفاوضين ومستشارين اثنين، مشيرًا إلى أن المبعوث الأممي لدى سوريا ستيفان دي مستورا رفض مقترحًا بتوسيع الوفد.

وتابع جميل أن منصة موسكو تخطط لعقد مشاورات مع ممثلي المعارضة الآخرين في جنيف حول تشكيل وفد موحد يمثل المعارضة السورية بأكملها، موضحًا أن اقتراح جمع المجموعات المعارضة الثلاث "موسكو والقاهرة والرياض" ما زال مطروحا للنقاش".

وتعقد الجولة الخامسة من المحادثات السورية في جنيف يوم الخميس 23 مارس الجاري، وستجتمع الوفود الممثلة للنظام والمعارضة في سويسرا قبلها بيوم، على أن يتم مناقشة تشكيل الحكومة وإطار زمني لكتابة دستور، والعملية الانتخابية، ومكافحة الإرهاب.