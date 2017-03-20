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الصحة: 79 مصابًا في تدافع خلال منتدى توظيف الشباب بكفر الشيخ

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الصحة: 79 مصابًا في تدافع خلال منتدى توظيف الشباب بكفر الشيخ الصحة: 79 مصابًا في تدافع خلال منتدى توظيف الشباب بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الإثنين، إصابة 79 مواطنًا بسبب التدافع بمنتدى الشباب للتوظيف داخل أستاد محافظة كفر الشيخ.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة- في بيان له- أنه تم نقل 17 مصابًا إلى مستشفى كفر الشيخ العام، بينما تم نقل 23 مصابًا إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي، وذلك بمشاركة 20 سيارة إسعاف، لافتاً إلى إسعاف 39 مصابًا بمكان الحادث.

وأشار مجاهد إلى أن جميع المصابين خرجوا من المستشفيات ما عدا 3 يتلقون الآن العلاج بمستشفى العبور. وتتراوح حالتهم الصحية مابين اشتباه مابعد الارتجاج واشتباه نزيف داخلي بالمخ وكسر بالفخذ الأيمن.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن باقي الإصابات تراوحت ما بين جروح وكدمات بالبطن والظهر وضيق بالتنفس، وسحجات وخدوش وجروح متفرقة بالرأس.

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