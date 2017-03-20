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الجندي: سأكون أول المطالبين بسحب الثقة من الحكومة حال تكرر وقائع فساد القمح

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الجندي: سأكون أول المطالبين بسحب الثقة من الحكومة حال تكرر وقائع فساد القمح الجندي: سأكون أول المطالبين بسحب الثقة من الحكومة حال تكرر وقائع فساد القمح

مصراوي Masrawy

النائب مصطفى الجندي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمج

كتب- أحمد علي:

‏‫حذّر النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء من تكرار كارثة ملف فساد القمح التي وقعت العام الماضي، والتي كشفت إهدار وسرقة مليارات الجنيهات من خلال مافيا كانت تتاجر فى قوت الشعب بملف توريد الأقماح.

وتساءل الجندي- فى بيان عاجل- قدمه إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء قائلاً: "هل راعت جميع التوصيات المهمة التي أصدرها مجلس النواب فى تقرير لجنة تقصي الحقائق لتلافي حالات ووقائع الفساد الصارخة بتوريد الأقماح العام الماضي، والتى أكدت وجود مافيا خطيرة تتاجر فى قوت الشعب تحت سمع وبصر جميع المسئولين التنفيذيين من الحكومة؟".

كما تساءل النائب مصطفى الجندي: "ماذا فعلت الحكومة مع الفاسدين في ملف توريد الأقماح، وهل تم استرداد حقوق الدولة منهم؟"، مؤكدًا أنه سيكون في مقدمة أعضاء مجلس النواب المطالبين بسحب الثقة من هذه الحكومة إذا تكرر فساد القمح.

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مصراوي Masrawy

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