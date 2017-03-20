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معاينة الحماية المدنية تكشف سبب تصاعد أدخنة من عقار بالمهندسين

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معاينة الحماية المدنية تكشف سبب تصاعد أدخنة من عقار بالمهندسين معاينة الحماية المدنية تكشف سبب تصاعد أدخنة من عقار بالمهندسين

مصراوي Masrawy

الحماية المدنية

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق اندلع أعلى عقار بمنطقة المهندسين.

تلقى اللواء أسامة شعبان، مدير الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد ادخنة من أعلى عقار بشارع جاعة الدول العربية.

وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة اللواء هاني سعيد، وحاصر رجال الدفاع المدني من محاصرة ألسنة النيران، والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية، أن ماس كهربائي بلوحة إعلانات أعلى العقار وراء الحريق، لكن سرعة انتقال رجال الحماية المدنية حال دون امتداد ألسنة النيران لشقق العقار.

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مصراوي Masrawy

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