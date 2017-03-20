محافظ قنا يعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية

قنا - أبو المعارف الحفناوي:

أعلن محافظ قنا، عبد الحميد الهجان، نتيجة مسابقة الأمهات المثاليات التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي، وفازت بها أربع سيدات بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة.

ووفق نتيجة المسابقة فازت بلقب الأم المثالية كل من: أنصاف صمويل سكلا من مركز نجع حمادي بالمركز الأول، وحايقه صابر اسماعيل من مركز نقادة بالمركز الثاني، وسالمة سالم محمد من مركز قوص بالمركز الثالث، وسعيدة عبيد أمين من مركز قوص بالمركز الرابع.

وأضاف الهجان أن التقييم والاختيار بين الأمهات المتقدمات للمسابقة جاء طبقًا للمعايير التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن تكريم الأمهات المثاليات يأتي عرفانًا بجميل ما قدمناه من كفاح وقصص نجاح في سبيل أسرهن.

ومن المقرر أن تنظم المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي احتفالية رسمية لتكريم الأمهات الفائزات، الأربعاء المقبل، في قاعة السندريلا بمدينة قنا.​