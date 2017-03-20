أخبار عاجلة

قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
«اقتصادية البرلمان» تناقش تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية مع «الكوميسا» و«السادك» -
موظفو «الإسكان» يتبرعون بدمائهم لصالح «مصابي الكنيستين» -
بالصور .. تشييع جثمان رئيس مباحث الغنايم بأسيوط -
بالصور.. وزيرة التضامن وعلماء دين يزورون رجال الشرطة المصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ قنا يعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية

Google+ Print
محافظ قنا يعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية محافظ قنا يعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية

مصراوي Masrawy

محافظ قنا عبد الحميد الهجان

قنا - أبو المعارف الحفناوي:

أعلن محافظ قنا، عبد الحميد الهجان، نتيجة مسابقة الأمهات المثاليات التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي، وفازت بها أربع سيدات بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة.

ووفق نتيجة المسابقة فازت بلقب الأم المثالية كل من: أنصاف صمويل سكلا من مركز نجع حمادي بالمركز الأول، وحايقه صابر اسماعيل من مركز نقادة بالمركز الثاني، وسالمة سالم محمد من مركز قوص بالمركز الثالث، وسعيدة عبيد أمين من مركز قوص بالمركز الرابع.

وأضاف الهجان أن التقييم والاختيار بين الأمهات المتقدمات للمسابقة جاء طبقًا للمعايير التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن تكريم الأمهات المثاليات يأتي عرفانًا بجميل ما قدمناه من كفاح وقصص نجاح في سبيل أسرهن.

ومن المقرر أن تنظم المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي احتفالية رسمية لتكريم الأمهات الفائزات، الأربعاء المقبل، في قاعة السندريلا بمدينة قنا.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون

موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس جمعة الاستصلاح الزراعي: موسم توريد القمح سيشهد تلاعبًا كبيرًا

رئيس جمعة الاستصلاح الزراعي: موسم توريد القمح سيشهد تلاعبًا كبيرًا

إغلاق مستشفى خاص بالباجور وعيادة أسنان بقويسنا

إغلاق مستشفى خاص بالباجور وعيادة أسنان بقويسنا