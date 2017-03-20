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استبعاد «هازارد» من معسكر المنتخب البلجيكي

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استبعاد «هازارد» من معسكر المنتخب البلجيكي استبعاد «هازارد» من معسكر المنتخب البلجيكي

التحرير

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أعلن روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، عن استبعاد إدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي من قائمة والتي من المقرر استدعائها لخوض المعسكر التدريبي، استعدادا للمشاركة في مباريات تصفيات كأس العالم.

وقال مارتينيز، إن قرار استبعاد هازارد جاء بسبب الإصابة التي تعرض لها في السابق في أثناء مشاركته مع البلوز في التدريبات استعدادا للقاء ستوك سيتي في الدوري، والذي انتهى بفوز تشيلسي بهدفين لهدف.

ويستعد المنتخب البلجيكي لخوض مباراتين، الأولى في تصفيات كأس العالم أمام اليونان يوم 25/3، ثم تتبعها مباراة ودية أمام المنتخب الروسي يوم 28/3 الجاري.

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