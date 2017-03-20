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غدا.. الزمالك يواجه المرج وديا

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غدا.. الزمالك يواجه المرج وديا غدا.. الزمالك يواجه المرج وديا

التحرير

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يخوض نادي الزمالك مباراة ودية، غداً الثلاثاء، أمام فريق المرج لتجهيز اللاعبين المستبعدين من رحلة نيجيريا التي خاض فيها الفريق الأبيض مباراة العودة من دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، أمام رينجرز، أمس الأحد.

وقام محمد صبري المدرب المساعد لنادي الزمالك، بالاتفاق والتنسيق مع فريق المرج على خوض هذه المباراة الودية، منتهزاً توقف مباريات الدوري المصري الممتاز وانضمام اللاعبين المعسكر الوطني.

وقد خسر الزمالك في مباراة الأمس أمام نادي رينجرز النيجري بهدفين مقابل هدف، ليصعد إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعد أن فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4 أهدف مقابل هدف وحيد، وبمجموع اللقائين (5-3) لصالح القلعة البيضاء.

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التحرير

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