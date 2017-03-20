«الأنانية والعدد».. سر استبعاد محمد إبراهيم ودويدار من معسكر الفراعنة

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علمت "التحرير"، سبب استبعاد محمد إبراهيم لاعب الزمالك، من معسكر المنتخب الوطني، المحدد له الفترة من 23 وحتى 28 مارس الجاري.

واستبعد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة، محمد إبراهيم من معسكر مارس، بسبب أدائه الفردي الفترة الماضية مع الزمالك، وعدم التزامه بتعليمات الجهاز الفني بلعب الكرة الجماعية.

وكشف مصدر بجهاز المنتخب، أنه تم استبعاد أحمد دويدار لاعب سموحة، من المعسكر، بسبب العدد.

وقال المصدر لـ"التحرير"، إن المنتخب سيخوض معسكرًا لمدة 5 أيام ولقاء ودي واحد فقط، وهو أمر لا يحتاج أكثر من 3 مدافعين، لافتًا إلى أنه تم الاكتفاء بالثلاثي أحمد حجازي وعلي جبر وسعد سمير، بالإضافة إلى أن عمرو طارق أيضًا يجيد في مركز المساك وبالتالي لم يكن هناك حاجة مُلحة لضم دويدار.