«الأميرة الإفريقية».. تفاصيل رحلة دوري الأبطال من المجموعات إلى النهائي

التحرير

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صعد فريقا الأهلي والزمالك إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب تغلبهما على بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي وإينوجو رينجرز النيجيري، في مجموع المباراتين.

وصعد الأهلى إلى دور الـ16، بعد التعادل السلبي مع بيدفيست، خلال المباراة التى جمعتهما، بستاد بيدفيست بجوهانسبرج في إياب دور الـ32 للبطولة، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف عن طريق أحمد حجازي.

وبلغ الزمالك نفس الدور رغم الهزيمة التي تلقاها من فريق إينوجو بنتيجة 1-2، وذلك خلال اللقاء الذي جمع بينهم على ملعب نامري إزيكيوي، ليفوز الأبيض في مجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 3-5، عقب حسم المباراة الأولى في القاهرة بنتيجة 4-1.

وسيشهد هذا الموسم لعب مرحلة المجموعات بداية من دور الـ16، على عكس النسخ السابقة التي كان يشهد فيها دور الـ8 مرحلة المجموعات، ولن يتواجد كل من الأهلي والزمالك وصن داونز الجنوب إفريقي والنجم الساحلي التونسي في مجموعة واحدة، لدخولهم القرعة في التصنيف الأول.

«التحرير» تستعرض، خلال التقرير التالي الفرق المتأهلة وتصنيفاتها ومواعيد المباريات وصولا إلى اللقاء النهائي.

1- سحب القرعة

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، موعد إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عقب انتهاء مباريات "ملحق الكونفدرالية"، المقرر انطلاقها في 11 أبريل المقبل، على أن تقام لقاءات العودة بعدها بأسبوع.

2- الفرق المتأهلة

تأهلت أندية الأهلي والزمالك من مصر، والنجم الساحلي والترجي من تونس، واتحاد العاصمة من الجزائر، والوداد البيضاوي من المغرب، والمريخ والهلال من السودان، و صن داونز من جنوب إفريقيا، والقطن من الكاميرون، وفيتا كلوب من الكونغو، وأهلي طرابلس من ليبيا، وسانت جورج من أثيوبيا، وكابس يونايتد من زيمبابوي، وفيروفيرو دي بيريرا من موزمبيق، وزاناكو يونايتد من زامبيا، إلى دوري المجموعات من أميرة البطولات الأفريقية.

3- تصنيف الفرق المتأهلة

التصنيف الأول

الأهلي – الزمالك – النجم الساحلى التونسى – صن دوانز الجنوب إفريقى.

التصنيف الثانى

الهلال السودانى – الترجى التونسى – اتحاد العاصمة الجزائرى – الوداد المغربى.

التصنيف الثالث

المريخ السودانى – القطن الكاميرونى – فيتا كلوب الكونغولى – أهلى طرابلس الليبى .

التصنيف الرابع

سان جورج الإثيوبى – كابس يونايتد الزيمبابوى – زاناكو الزامبى – فيروفيرو دي بيريرا الموزمبيقى.

4- مواعيد المباريات

دور المجموعات

تبدأ الجولة الأولى من دور الـ16 بدوري الأبطال أحد أيام 12-13-14 مايو المقبل، بينما ستكون الجولة الثانية أحد أيام 23 -24 مايو أيضًا، فيما ستقام الجولة الثالثة فى 2-3-4 يونيو المقبل، بينما ستكون الجولة الرابعة أحد أيام 20-21 يونيو، والجولة الخامسة ستكون أحد أيام 30 يونيو أو 1-2 يوليو، بينما ستكون أخر الجولات أحد أيام 7-8-9 يوليو.

الدور ربع النهائي

من المقرر أن يقام الذهاب أحد أيام 8-9-10 سبتمبر، بينما سيكون مباراة العودة فى 15-16-17 من نفس الشهر.

الدور نصف نهائي

سيقام ذهاب هذا الدور أحد أيام 29-30 سبتمبر أو 1 أكتوبر، بينما ستقام مبارة العودة فى 13-14-15 أكتوبر.

المباراة النهائية

سيقام لقاء الذهاب أحد أيام 27-28-29 أكتوبر، فيما سيكون لقاء العودة 3-4-5 نوفمبر