بدء تلقي طلبات الحصول على أراضي المنطقة الحرفية بالفرافرة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

بدأت الوحدة المحلية لقرى الكفاح في مركز الفرافرة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، تلقي طلبات الراغبين في الحصول على قطع أراضي بالمنطقة الحرفية.

وأعلن رئيس مركز الفرافرة، اللواء محمد سعد العدوي، أن باب التقدم للحصول على هذه القطع يبقى مفتوحًا لمدة خمسة عشر يومًا، مشيرًا إلى إعلان أسماء المستحقين فور الانتهاء من فحص أوراق المتقدمين وبيان مطابقتها لشروط الاستحقاق من عدمه.

يضم المشروع 110 قطعة أرض بالمنطقة الحرفية في قرية أبو بكر الصديق، و76 قطعة بالمنطقة الحرفية في قرية عثمان بن عفان.​