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التعليم تناقش النموذج الاسترشادي الثالث لكراسة امتحانات الثانوية العامة

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التعليم تناقش النموذج الاسترشادي الثالث لكراسة امتحانات الثانوية العامة التعليم تناقش النموذج الاسترشادي الثالث لكراسة امتحانات الثانوية العامة

مصراوي Masrawy

الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية

كتبت- ياسمين محمد:

عقد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة، اجتماعًا مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية؛ لمناقشة النموذج الاسترشادى الثالث للثانوية العامة.

أعرب حجازي فى بداية الاجتماع، عن تقديره لجميع مديرى عموم تنمية المواد الدراسية لما بذلوه من جهد؛ لتحقيق المعايير المتفق عليها فى وضع أسئلة نماذج كراسة امتحانات الثانوية العامة.

وشدد حجازي على أن تكون الأسئلة مما درسه الطالب، وتناسب المستويات المختلفة للطلاب، مشيرًا إلى أن النموذج الاسترشادى للامتحان سيرفق به ورقة أخرى لجدول توزيع درجات استرشاديه للطالب والمعلم، حتى يتمكن الطالب من تقيم أداءه، مضيفًا أن الوزارة ستقوم بإرساله للمديريات؛ لتتولى طباعته، وتدريب طلاب المدارس عليه بشكل عملى.

يذكر أنه سيتم اختبار طلاب الثانوية العامة في النموذج الثالث من "البوكليت" بتاريخ 5/ 4 / 2017.

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