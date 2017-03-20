رئيس النواب: ظاهرة الإرهاب أخطر تحديات العمل العربي المشترك

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب أن العمل العربي المشترك يواجه تحديات تفرض التضامن في مواجهتها، من أخطرها: ظاهرة الإرهاب التي تتطلب المبادرة لتبني سياسات وإقرار تشريعات تكفل التصدي لها على نحو فعال.

جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس النواب، خلال مشاركته على رأس وفد برلماني رفيع المستوى في أعمال المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي بالعاصمة المغربية الرباط، والذي يناقش موضوع رئيس تحت عنوان "الوضع العربي الراهن".

وشدد عبد العال على أن التصدي الشامل لظاهرة الإرهاب في المنطقتة العربية يتطلب تبني وإقرار استراتيجية موحدة ترتكز على معالجة الظروف والأسباب الحقيقية المؤدية إلى انتشار هذه الظاهرة.