البروفيسور طارق الغزاوي ضيف ثاني حلقات "مصر تستطيع"

كتبت-ندي شريف:

يستضيف برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة "النهار" في ثاني حلقات موسمه السادس، البروفيسور طارق الغزاوي، مدير مركز السوبر كمبيوتر في جامعة واشنطن، والذي يعمل محاضراً في وكالة "ناسا" منذ 15 عاماً.

وسيتحدث "الغزاوي" في حلقة البرنامج والتي ستذاع مساء الخميس القادم، 23 مارس الجاري، عن كيف يتم بناء الطائرات والمحركات النفاثة وسفن الفضاء في السوبر كمبيوتر، وكيف يستطيع جهاز كمبيوتر واحد عمل ٤٥ تريليون عملية في الثانية، فضلاً عن استخدامات السوبر كمبيوتر في تحليل بيانات مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفيسبوك" في ثواني معدودة.

يذكر أن أولي حلقات البرنامج من هذا الموسم شهدت لقاء البروفيسور أسامة حمدي، مدير برنامج السكر في مستشفيات جوزلين، بجامعة هارفارد الأميركية.