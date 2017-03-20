في اليوم العالمي للسعادة.. أكثر الصور "بهجة" حوال العالم

كتب - هشام عواض:

يمر اليوم الاحتفال باليوم العالمي للسعادة، والذي يحتفل به العالم بإقامة الفعاليات والنشاطات التي تدخل السرور والبهجة في قلوب الناس.

ومن الأشياء التي تدخل السرور على قلوب الناس، هي الصور التي تحمل معاني فكاهية وكوميدية، خاصة التي تأخذ بشكل مفاجئ.

وحول العالم هناك العديد من الصور التي تبرز الحس الفكاهي، منها صور لحيوانات التقطت لهم في هيئات مضحكة، أو لأطفال ولغيرهم. ونعرض أبرز الصور الكوميدية هذه، بحسب موقع "viralnova".