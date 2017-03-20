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بالفيديو- مصراوي يحاور الأم المثالية على مستوى الجمهورية..رحلة كفاح مع 3 كفيفات​

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بالفيديو- مصراوي يحاور الأم المثالية على مستوى الجمهورية..رحلة كفاح مع 3 كفيفات​ بالفيديو- مصراوي يحاور الأم المثالية على مستوى الجمهورية..رحلة كفاح مع 3 كفيفات​

مصراوي Masrawy

رحلة نجاح أم مثالية لـ3 كفيفات

كتب- حاتم أبوالنور:

اختارت رئاسة الجمهورية، السيدة "سامية السيد عُمر"، ضمن الأمهات المثاليات المقرر تكريمهن غدًا الثلاثاء، من قبل الرئيس عبد الفتاح ، في احتفالية خاصة.

سامية السيد عُمر، سيدة تبلغ من العمر 51 عامًا، وأم لثلاث فتيات كفيفات، وزوجة لأب غائب منذ أن كانت فتياتهم صغارًا.

تصف سامية لـ"مصراوي"، بناتها الثلاث "وعد ومعاد ولقاء"، بـ"فاكهة برعاية ربنا"، لافتةً إلى أن ابنتها وعد - أكبر فتياتها - حصلت على ليسانس آداب جامعة القاهرة. بينما حصلت معاد على ذات الشهادة، وبدأت في تحضير دبلومة تؤهلها للدراسات العُليا. فيما تدرس "لقاء" بالسنة الأولى من كلية الآداب- جامعة القاهرة.

وتضيف سامية: "عشان مانحتاجش لحد، كُنا بنأكل العصر وننام عشان مانحسش بجوع".

تبدأ الرحلة اليومية للست سامية بمرافقة بناتها إلى جامعتهن وتجلس لجوارهن حتى انتهاء اليوم الدارسي لترافقهن إلى البيت في نهاية اليوم: "لم أعانِ يومًا من إعاقة فتياتي الصغار، ولم أشعر بالتعب من خدمتهن، فالمعين هو الله".

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مصراوي Masrawy

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