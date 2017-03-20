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صور| رئيس الجامعة البحرية الدولية تزور الأكاديمية العربية بالإسكندرية

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استقبل، اليوم الإثنين، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، الدكتورة "كليوباترا دومبيا" رئيس الجامعة البحرية الدولية، في زيارة  لمقر الأكاديمية، لبحث سبل التعاون العلمي المشترك بين الجانبين.

وقالت رئيس الجامعة البحرية الدولية، إن الهدف من زيارتها للأكاديمية توطيد العلاقات وبحث سبل التعاون المشترك بين الأكاديمية والجامعة البحرية الدولية، بناء على دعم بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين الجانبين، من أجل النهوض بقطاع النقل البحري في الشرق الأوسط و إفريقيا.

وثمنت "دومبيا" دور الأكاديمية كصرح علمي متميز في مجال النقل البحري، يضم جنسيات للطلبة من مختلف أنحاء العالم ، لافتة إلى أن التدريب المتطور يساهم في خلق نماذج متطورة في مجال النقل البحري ومختلف مجالات العلوم التي تقدمها الأكاديمية للطلبة.

شهدت الزيارة حضور رئيس الجامعة البحرية الدولية، طابور عرض طلبة كلية النقل البحري والتكنولوجيا، ولقاء أوائل الطلبة المتفوقين لكلية النقل البحري بمختلف الجنسيات، أعقبها عمل جولة تفقدية لمنشآت الأكاديمية بدأت بقاعة وزراء النقل العرب بالمبني الرئاسي ثم مبني القبة السماوية، مركز المحاكي المتكامل، كلية النقل البحري والتكنولوجيا وأخيراً معهد السلامة البحرية.

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