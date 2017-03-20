قائد الدفاع الشعبي يشهد ختام تدريب مجابهة الأزمات بالبحيرة

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اختتمت فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والأحداث الطارئة، المنفذ بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، لرفع درجة الاستعداد لتأمين الأرواح والأهداف الحيوية والمنشآت العامة والخاصة، التي قد تطرأ واتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لتفادى وتقليل اثارها.

وتفقد اللواء مجدى عناني السكرتير العام واللواء خالد توفيق قائد الدفاع الشعبي، معسكر الإيواء الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعى بالملعب الفرعى لاستاد دمنهور، الذي ضم 35 خيمة سعة كل واحدة 6 أفراد تم تجهيزها في إطار خطة مواجهة الأزمات لاستيعاب المضارين من أى حدث طارئ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والصحة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والأوقاف ومجلس مدينة دمنهور وهيئة العمليات بالقوات المسلحة.

وتوجه السكرتير العام يرافقه العميد أركان حرب أحمد مجاهد نائب رئيس هيئة العمليات، والعقيد وسام نصار ـ المستشار العسكرى وقيادات مديرية الأمن إلى مركز ومدينة كفر الدوار لمتابعة التنفيذ العملي لسيناريو أزمة طارئة عبارة عن قيام مجموعة إرهابية بالهجوم المسلح على مستودع غاز كفر الدوار، والذي أسفر عن تعطيل الطاقة الإنتاجية للمستودع وحرائق وخسائر في الأرواح نتيجة استعمال الأسلحة النارية والمفرقعات حيث أظهر التدريب التحرك الفوري لموقع الحدث والجاهزية والتنسيق في الإخلاء والتعامل مع المصابين وحالات الوفاة، وذلك من خلال التدريب الجيد الذي قامت به قوات التأمين وقوات الحماية المدنية والمرور والإسعاف والمطافئ والنجدة وفرقة مفرقعات البحيرة على كيفية التصدي لمثل تلك الأحداث والاستعداد لها.