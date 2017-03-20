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ميناء دمياط يعرض أنشطته وخدماته في مؤتمر «مارلوج 6»

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ميناء دمياط يعرض أنشطته وخدماته في مؤتمر «مارلوج 6» ميناء دمياط يعرض أنشطته وخدماته في مؤتمر «مارلوج 6»

التحرير

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دمياط - سميرة حسن

تشارك هيئة ميناء دمياط في المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات "مارلوج 6"، الذي انطلقت فعالياته بمدينة الإسكندرية بعنوان "التكامل العالمى للموانئ - الفرص المستقبلية "وينظمه مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري ومعهد تدريب الموانئ التابعين للأكاديمية العربية للعلوم والنقل والتكنولوجيا والاتحاد الدولى للموانئ ومؤسسة ميناء فالينسيا الأسباني وهيئة قناة السويس".

وينعقد المؤتمر برعاية الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وأحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.

وقال ممدوح الشيطي المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في تصريح صحفي، إن الميناء يشارك بجناح متميز وفيلم تسجيلي عن أنشطة الميناء في معرض الخدمات البحرية، المقام على هامش المؤتمر.

وتفقد الجناح وزيرالنقل المصرى ورئيس الأكاديمية والعديد من الشخصيات ورجال الأعمال المهتمهة بمجال النقل البحرى حيث كان فى استقبالهم اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس مجلس الإدارة، وقيادات الهيئة.

وأضاف الشيطى أن المؤتمر يهدف إلى جذب المتخصصين والمهتمين بكل ما يتعلق بالتنمية المستدامة فى تطوير وإدارة البيئة والموانى البحرية ويشارك فيه 37 دولة عربية وأجنية .

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