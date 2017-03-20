«التموين»: طرح أسماك بأسعار مخفضة يومين في الأسبوع ببورسعيد

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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، عن طرح كمية كبيرة من الأسماك المخفضة أسعارها، لمواجهة غلاء أسعار الأسماك فى الأسواق.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه سيتم طرح الأسماك ذات الأسعار المدعمة يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع، مشيرة إلي أن سعر كيلو البورى سيصل إلى 25 جنيها بدلًا من ٤٥ جنيها، والشبار الأبيض 15 جنيهًا بدلًا من ٣٥ جنيها للكيلو، والسردين ٢٠ جنيها للكيلو.

ونوهت مديرية التموين بأنه سيتم طرح الأسماك بأحد الأسواق بجوار قصر ثقافة بورسعيد فى حى المناخ، فى إطار استمرار مبادرة "الشعب يأمر" لمحاربة جشع التجار.